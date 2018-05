Empfehlung - Schulhof der Blankeschule wird zum Stadtteiltreff

Nordhorn. Hunderte bunter Luftballons ließen Grundschulkinder der Grundschule Blanke am Montag in den Himmel steigen. „Auf gute Nachbarschaft“ rief Schulleiterin Sandra Jablonowski den zahlreich erschienen Nachbarn der Grundschule Blanke zu, die mit den Schulkindern gemeinsam die Eröffnung des Quartiersplatzes erleben wollten. Und eine Nachbarschaftsveranstaltung war es auch, den Grundschulkinder, viele Eltern und Nachbarn sowie Bewohner der benachbarten Seniorenwohnanlage tasteten sich bei dieser offiziellen Eröffnung schon mal an das Ziel dieses Platzes heran: das generationenübergreifende Miteinander.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/web-artikel-237604.html