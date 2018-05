Empfehlung - Nicht meckern — machen: Klausheider feiern ihren Dorfplatz

Nordhorn. Viele Klausheider haben sich am Sonntag unter der großen Blutbuche am Dorfgemeinschaftshaus versammelt, um ihren neuen Dorfplatz einzuweihen. In einem stimmungsvollen ökumenischen Festgottesdienst unter dem Motto „Mitten unter uns“ zeigten die Bewohner des Stadtteiles, wie lebendig sie den neuen Platz gestalten können. Das Eröffnungsfest und den Gottesdienst unter freiem Himmel organisierten rund 30 Klausheider in Eigenregie. Der Posaunenchor der Christus-und-Kreuzkirchengemeinde und nicht zuletzt die Kinder des St.Ludgerus Kindergartens belebten den Festakt mit musikalischen Einlagen. Der umgestaltete Dorfplatz zwischen dem Gemeindehaus und der Michaeliskirche soll der neue zentrale Ort in Klausheide werden. In den vergangenen Monaten wurden neue Pflastersteine verlegt, Bäume neu gepflanzt und eine Boulebahn angelegt. Die Baukosten für die Umgestaltung belaufen sich auf rund 460.000 Euro. 300.000 Euro davon trägt das Amt für regionale Landesentwicklung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/web-artikel-237505.html