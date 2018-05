De Ridder will „dort sein, wo die Wähler sind“

Einen Schritt auf ihre Wähler zu machen, will die SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Daniela De Ridder mit ihrem neuen Abgeordnetenbüro am Gildehauser Weg 42. Am Sonnabend wurde es in Anwesenheit zahlreicher Gäste und Nachbarn eröffnet.