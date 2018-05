Empfehlung - Schwierige Aufgaben für Katastrophenschutzkräfte in Nordhorn

gn Nordhorn/Aurich. In jedem niedersächsischen Landkreis gibt es sie: die überörtlichen Kreisfeuerwehrbereitschaften. Sie kommen als geschlossene Großverbände immer dann zum Einsatz, wenn die Kräfte der örtlichen Feuerwehren nicht ausreichen, etwa bei Großschadenslagen oder im Katastrophenfall. Eine katastrophenartige Großschadenslage war am Wochenende auch Übungsaufgabe der ostfriesischen Kreisfeuerwehrbereitschaft Aurich-Süd in Nordhorn: 126 Einsatzkräfte übten mehrere Stunden lang auf dem THW-Gelände am Boerschupper Diek in Hesepe die Rettung und Bergung von Menschen sowie verschiedenste Gefahreneinsätze nach einem Explosionsunglück.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/web-artikel-237491.html