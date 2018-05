Empfehlung - Auricher Feuerwehr probt beim THW in Hesepe

Nordhorn. Die Kreisfeuerwehrbereitschaft Aurich-Süd hat am Sonnabend auf dem THW-Übungsgelände in Nordhorn-Hesepe den Ernstfall geprobt. 126 Einsatzkräfte auf 26 Fahrzeugen arbeiteten in mehreren Stunden die von der Grafschafter Kreisfeuerwehrbereitschaft vorbereiteten Szenarien ab. Federführend waren hier Jürgen Niers (Ortsfeuerwehr Nordhorn), Guido Schroven (Ortsfeuerwehr Neuenhaus) sowie die Zugführer der Kreisfeuerwehrbereitschaft.(...)