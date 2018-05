Schmuckkassette und Portemonnaie gestohlen

ab Nordhorn. Unbekannte Täter haben am Freitagabend zwischen 20.30 und 21.30 Uhr aus dem Schlafzimmer eines Wohnhauses an der Denekamper Straße in Nordhorn eine Schmuckkassette, ein Portemonnaie und einen Kopfkissenbezug gestohlen. „Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter mit einem vor Ort deponierten Hausschlüssel in das Wohnhaus gelangten. Einbruchspuren waren nicht vorhanden“, berichtete die Polizei am Sonnabend. Die Schadenshöhe liege im vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 05921 3090 bei der Polizei in Nordhorn zu melden.