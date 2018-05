Falsche Polizisten luchsen Seniorin Goldmünzen ab

Unbekannte haben sich in Nordhorn als Polizisten ausgegeben und einer 90-jährigen Frau zehn Goldmünzen gestohlen. Zu der dreisten Tat kam es am Donnerstag an der Daimlerstraße. Die Münzen hatten einen Wert von mehreren Tausend Euro.