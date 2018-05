Empfehlung - Awo-Einrichtung für Suchtkranke öffnet in Stadtflur

Nordhorn. Als einen „weiteren Baustein zur Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts unserer Bewohner“ würdigte Awo-Kreisgeschäftsführer Thomas Foppe die neue Außenwohngruppe an der Nordhorner Akazienstraße. Die Wohngruppe entstand in einem großen Einfamilienhaus und bietet bis zu sieben Bewohnern Platz. Die können hier nach ihrem Aufenthalt in der Awo-Einrichtung Gut Klausheide erste Schritte zurück in ein selbstbestimmtes Leben machen, ohne dabei den Schutzschirm fachlicher Betreuung gleich ganz verlassen zu müssen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/web-artikel-237316.html