Empfehlung - „Schienenschieben“ am Bahnhof Nordhorn für den Personenzug

Nordhorn. In den Zukunftsplänen der Nordhorner Stadtplaner ist er an dieser Stelle überhaupt nicht mehr vorgesehen: der alte Bahnübergang zwischen Bahnweg und Bernhard-Niehues-Straße soll in naher Zukunft für den Autoverkehr geschlossen werden. An seine Stelle tritt gut 100 Meter entfernt in Richtung Bahnhof ein neuer Bahnübergang. Der wird dann nur für Radfahrer und Fußgänger offen sein und eine direkte Fußwegverbindung von den Berufsbildenden Schulen zum Bahnhof schaffen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/web-artikel-237175.html