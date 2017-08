„Wasserstadt-Wochenende“ des VVV steht vor der Tür

gn Nordhorn. Am Sonnabend, 5. August, und am Sonntag, 6. August, organisiert der VVV-Stadt- und Citymarketing das „Wasserstadt-Wochenende“. Am Sonnabend kann ab 15 Uhr der „Sundown“ am Vechtesee genossen werden. Am Sonntag sorgen viele Vereine an den Wasserwegen für ein buntes Programm beim „Fest der Kanäle“. Präsentiert wird das Wochenende von der Grafschafter Volksbank.

Der „Sundown am See“ bildet am Sonnabend die Auftaktveranstaltung zum „Wasserstadt-Wochenende“. Mit Liegestühlen und Beleuchtung, Seifenblasen und Sonnenschirmen wird am Strandabschnitt des Vechtesees ein sommerliches Urlaubsambiente geschaffen, das zum Wohlfühlen und Entspannen einladen soll. Geboten werden Cocktail-, Smoothie- und Weinbars, Eiswagen und BBQ-Stationen oder die hauseigene „Sundownbowle“. Das Strandleben kann auch vom Boot aus bei einer Rundfahrt auf dem Wasser bewundert werden. Für Abenteuerlustige werden Fahrten mit dem Bananenboot angeboten, Kinder können sich auf eine Hüpfburg, ein Kettenkarussell sowie Sand- und Wasserspielzeug freuen.

Das „Fest der Kanäle“ startet am Sonntag um 11 Uhr an sechs verschiedenen Stationen. Die offizielle Eröffnung ist um 11 Uhr am Rawe-Anleger (Oorder Weg, Ecke Eibenweg) mit Bürgermeister Thomas Berling und dem VVV-Vorsitzenden Dr. Nils Kramer. Bis 18 Uhr werden dann an der Grenzschleuse, dem Klukkert-Hafen, der Verbindungsschleuse am Neumarkt, der Anlegestelle des Bootsclubs BCN am Vechtesee, dem Rawe-Anleger und Evers-Kotting-Brücke 30 Vereine und Institutionen ihre Arbeit präsentieren.

Mit dabei sind unter anderem BCN, Karnevalsclub Junge Narren, Angelverein Nordhorn, Türkisch-Islamische Gemeinschaft Nordhorn sowie DRK, DLRG und THW. Für musikalische Unterhaltung sorgen verschiedene Künstler und Talente der Stadt. So pendeln Tom Wolf, Milo, Inken Kohla, Kjel ter Meer, Lena Stücker und Sebastian Dreibach, Marcel Dieks und Alex Noll, der KCN und die Tanzgruppe „Ay Yildez“ zwischen den einzelnen Stationen.

An jeder Station ist für das leibliche Wohl gesorgt, auch wird ein buntes Kinderprogramm wie zum Beispiel ein Tauchcontainer an der Verbindungsschleuse angeboten. Wer alle Stationen besucht, kann an einem Gewinnspiel des VVV mit attraktiven Preisen teilnehmen. Alle Gewinnspielfragen können dem Veranstaltungsflyer entnommen werden, der an den Stationen ausliegt. Zum „Fest der Kanäle“ fahren Shuttle-Boote und Busse kostenlos zwischen den Stationen.

Weitere Informationen gibt es beim VVV, Firnhaberstraße 17, Telefon 05921 80390.