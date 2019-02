Was nützt den Nordhornern ein Museumsgütesiegel?

Im Nino-Hochbau, am Povelturm und in der Museumsfabrik in der Alten Weberei darf das Stadtmuseum für sieben Jahre sein Gütesiegel aufhängen. Aber: Welchen Nutzen hat die Auszeichnung in Hannover? Und welcher Kraftakt steckt dahinter?