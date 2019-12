Empfehlung - „Was cookst du?“ macht Jungs in Nordhorn zu Nachwuchsbäckern

Nordhorn Adventszeit ist Plätzchenzeit: In den Wochen vor Weihnachten gehört der Duft von frisch gebackenen Keksen für viele Kinder und Erwachsene einfach dazu. Bei der „Weihnachtsbäckerei“ der Aktion „Was cookst du?“ ist das nicht anders: In der Küche der Ludwig-Povel-Schule in Nordhorn haben kürzlich zwölf Jungs im Alter zwischen acht und zwölf Jahren ihr Können an Rührschüssel und Backblech unter Beweis gestellt. Fachlich angeleitet wurden sie von Bodo Werner, Helmut Kuhn und Johann Busmann: Die Drei sind Mitglieder eines Männer-Kochklubs der katholischen Arbeitnehmer-Bewegung St. Elisabeth und geben regelmäßig ihr Wissen an die Nachwuchsbäcker weiter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/was-cookst-du-macht-jungs-in-nordhorn-zu-nachwuchsbaeckern-333859.html