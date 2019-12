Empfehlung - War Regenüberlauf der Kläranlage Ursache für Fischsterben?

Nordhorn Nach Angaben der Stadt landet etwa 30 bis 40 Mal pro Jahr Schmutzwasser in der Vechte. Der Grund dafür sind sogenannte Mischwasserkanäle. Diese städtebaulichen Relikte führen Schmutz- und Regenwasser zusammen zur Kläranlage. Bei starken Regenfällen erhöht sich dadurch die Wassermenge an der Pumpstation an der Beethovenstraße in Nordhorn rasant. Sind die Kapazitäten der Pumpen und Kläranlage ausgeschöpft, sammelt sich das Mischwasser unter anderem in einem Regenbecken. Ist dieses Becken voll, wird das überlaufende Mischwasser in die Vechte „abgeschlagen“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/war-regenueberlauf-der-klaeranlage-ursache-fuer-fischsterben-335287.html