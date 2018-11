VVV und Tierpark Nordhorn machen Weihnachtsmarktangebot

Nordhorn Stadtbummel in besinnlicher Atmosphäre, shoppen mit Freunden oder After-Work mit den Kollegen: In Nordhorn können die Bürger zwei Weihnachtsmärkte besuchen:

Der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt sorgt vom 23. November bis zum 24. Dezember mit seinem unterhaltsamen und abwechslungsreichen Bühnenprogramm, dem Nikolausumzug mit anschließendem Knobelabend am 5. Dezember und nicht zuletzt mit den After-Work-Abenden am Donnerstag für Stimmung.

Auf dem Weihnachtsmarkt im Tierpark präsentieren sich in zahlreichen festlich beleuchteten Holzhütten verschiedene regionale Anbieter mit kunsthandwerklichen Produkten und auch das kulinarische Angebot, in erster Linie bestehend aus regionalen Produkten, kommt natürlich nicht zu kurz.

In diesem Jahr haben der VVV und der Tierpark Nordhorn erstmalig einen Weihnachtsmarkt-Bummelpass aufgelegt, der es ermöglicht, auf beiden Weihnachtsmärkten mit vielen Rabatten und Aktionen Geld zu sparen. Zwei Pommes zum Preis von einer, ½ Meter Bratwurst für drei Euro oder ein Frühstücksgutschein sind nur einige von insgesamt 36 Gutscheinen, die in der Innenstadt und im Tierpark eingelöst werden können.

Der exklusive Bummelpass wird zum Preis von 15 Euro in der Tourist-Information des VVV Nordhorn, Firnhaberstraße 17, sowie an der Kasse des Tierparks, Heseper Weg 110, verkauft. Insgesamt können mehr als 55 Euro eingespart werden. Teil des Bummelpasses ist ein Gewinnspiel mit der Chance auf eine Punschfahrt des VVV für bis zu 14 Personen oder zwei Übernachtungen in einem Ferienhaus des Tierparks.