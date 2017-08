Empfehlung - VVV: Nordhorns Stadtmarketing braucht deutlich mehr Geld

Nordhorn. Nachdem der Verkehrs- und Veranstaltungsverein (VVV) seine strukturelle Krise überwunden und sich seit der jüngsten Mitgliederversammlung im Frühjahr mit neuer Satzung und neuem Vorstand wieder konsolidiert hat, wenden sich Vorstand und Geschäftsführung mit voller Kraft den Inhalten und Zielen der VVV-Arbeit und -Aufgaben zu. Wie der neue Vorsitzende Dr. Nils Kramer und Geschäftsführer Matthias Bönemann berichten, läuft in dem 418 Mitglieder starken Verein unter dem Titel „VVV-Strategie 2023“ zurzeit ein intensiver Diskussionsprozess, der in den Kernbereichen Veranstaltungen, Tourimusmus sowie Stadtmarketing Stärken, Schwächen und Potenziale ermitteln und zum Schluss Ziele wie Kosten konkret benennen soll. Mit den Ergebnissen will man vor den Haushaltsberatungen im September in die Ratspolitik gehen. Am Ende des Tages wolle man von der Stadt genau wissen, welche Aufgaben der VVV wahrnehmen und welche Ziele er verfolgen soll – und was die Stadt bereit ist, dafür jährlich auszugeben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/vvv-nordhorns-stadtmarketing-braucht-deutlich-mehr-geld-201760.html