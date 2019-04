VVV Nordhorn startet Pflanzsaison im Hochzeitswald

Nordhorn Seit vielen Jahren nutzen Braut- und Jubelpaare, Tauf- und Geburtstagskinder die Pflanzaktion im Nordhorner Hochzeits- und Familienwald, um ein lebendes Denkmal zu setzen. Der Baum ist ein Symbol für die Zukunft, für Beständigkeit und Wachstum.

Zur Auswahl stehen acht verschiedene Baumarten (Ahorn, Eiche, Eberesche, Vogelkirsche, Kiefer, Linde, Hainbuche und Rotbuche). Jedem Baum kommt eine eigene Bedeutung zu – so steht der Ahorn zum Beispiel für Harmonie und Vereinigung von Gegensätzen, die Linde für eheliche Liebe, Güte, Gastfreundschaft und Bescheidenheit.

Nach dem Pflanzen der Bäume, das von Fachleuten des Amtes für Öffentliche Flächen der Stadt Nordhorn vorbereitet wird, werden in den Räumen der „Denkfabrik“ am Heseper Weg 40 in Nordhorn bei geselligem Beisammensein, Kaffee und Kuchen die Urkunden verteilt, die an dieses besondere Lebensereignis erinnern sollen.

Den Gutschein für einen Baum gibt es zum Preis von 95 Euro beim VVV-Stadt- und Citymarketing Nordhorn. Darin enthalten ist ein Baum nach Wahl, eine Urkunde sowie Kaffee und Kuchen für zwei Personen nach der Pflanzaktion.

„Gerne können Sie auch Ihre gesamte Familie, Freunde oder Verwandte mitbringen. Diese können für einen Aufpreis direkt in der Touristinformation des VVV Nordhorn für das Kaffeetrinken an- oder nachgemeldet werden“, teilt das Team des VVV mit, das Interessierte bei Fragen gern unter Telefon 05921 8039-0, per E-Mail an info@vvv-nordhorn.de oder im VVV-Büro, Firnhaberstraße 17 in Nordhorn berät.