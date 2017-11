VVV lädt ab 27. November auf den Nordhorner Weihnachtsmarkt

tk Nordhorn. Bereits ab 17.30 Uhr sorgt am kommenden Montag die Musikschule für vorweihnachtliche Stimmung auf dem Vorplatz der „Vechte-Arkaden“. Ab 18 Uhr treten Ina Kamprüwen und „Tom Wolf’s All Stars“ („Irgendwo da draußen“) auf, danach eröffnet Bürgermeister Thomas Berling den Markt.

Vielfältiges Warenangebot in 50 Buden: „Das Warenangebot der rund 50 Buden auf dem Nordhorner Weihnachtsmarkt ist in diesem Jahr wieder sehr vielseitig“, verspricht der VVV, es reicht von Adventsgestecken über selbst gemachte Liköre und Marmeladen bis zur Feuerzangenbowle. Schilder an den Buden zeigen, was wann am Stand verkauft wird. Traditionsgemäß wird es wieder die Kunsthandwerkersonntage mit zusätzlichen Marktständen geben, an denen ausschließlich handgemachte Waren angeboten werden.

VVV-Stände in der Innenstadt und im Tierpark: Der VVV ist mit einem eigenen Stand auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt vertreten und bietet eine große Auswahl von Nordhorn-Souvenirs an. Auch auf dem Weihnachtsmarkt im Tierpark wird der VVV in diesem Jahr erstmals mit einer eigenen Bude vertreten sein. An beiden Standorten bietet er den Nordhorn-Gutschein an, der in mehr als 100 Nordhorner Geschäften eingelöst werden kann.

Weihnachtstaler: Am VVV-City-Stand lässt sich auch erfahren, ob ein Weihnachtstaler einen Sofortgewinn bringt oder nicht. Neben zahlreichen City-Läden beteiligen sich viele weitere Geschäfte anderer Stadtteile an der Aktion. Während die Hauptgewinne der Aktion am 22. Dezember ausgelost werden, stehen über 200 Sofortgewinne bereits während der Adventszeit zur Verfügung, die bei Losglück direkt am VVV-Stand in der City herausgegeben werden. Alle kleinen Besucher haben im Weihnachtspostamt neben der VVV-Bude die Möglichkeit, dem Weihnachtsmann einen Brief zu schreiben.

GN-Vorlesezelt im Märchenwald Alte Bleiche: Die kleinen Besucher des Weihnachtsmarktes können sich wieder auf den Märchenwald an der Alten Bleiche freuen. Hier haben die Kinder täglich (außer sonntags) von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr die Möglichkeit, im GN-Vorlesezelt den Weihnachtsgeschichten der Vorlesepaten und Lesefüchse zu lauschen. Zudem gibt es Aufführungen der Nordhorner Marionettenbühne und des Märchenerzählers Karl-Heinz Schudt. Der Märchenwald ist zur Zeit des Weihnachtsmarktes von 14 bis 19 Uhr geöffnet.

Nikolausumzug am 5. Dezember mit Knobelabend: Der Nikolaus startet seinen Nordhorn-Besuch am 5. Dezember um 15 Uhr im Tierpark. Danach fährt er mit den Vechtebooten in die Innenstadt, wo er nach einer Runde um die Vechteinsel um 17 Uhr am Markt aussteigt und ihn sein Umzug auf einer Kutsche von der Lingener Torbrücke durch die Hauptstraße, Firnhaber Straße und Hagenstraße führt. Auf seinem Weg verteilt er Süßigkeiten an alle Kinder. Im Anschluss findet ab 18 Uhr das traditionelle Grafschafter Nikolausknobeln in der Innenstadt statt.

Der Nikolaus im vergangenen Jahr beim Knobeln. Foto: Konjer

After-Work-Abende in Innenstadt und Tierpark: An jedem Donnerstag während des Weihnachtsmarktes (30.11., 7.12., 14.12., 21.12. und 28.12.) finden in der Innenstadt bis 22 Uhr die After-Work-Abende statt. Ab sofort können beim VVV für diese Termine vergünstigt After-Work-Gutscheine gekauft werden – bei Vorlage einer GN-Card wird hierfür ein Rabatt gewährt. Auch der Weihnachtsmarkt auf dem Tierpark schließt sich am Mittwoch, 13. Dezember, mit einem After-Work-Abend von 16 bis mindestens 20 Uhr an. Auch hier sind die Gutscheine einlösbar.

Auf der nvb-Bühne vor den „Vechte-Arkaden“ präsentieren verschiedene Showacts wie Kinderliedermacher Christian Hüser, die singenden Rentiere von „Saxeon“ und die Blaskapelle „Bergvennenkapel“ weihnachtliche Melodien. Zum „Rudelsingen“ lädt Tom Wolf am 23. Dezember ein, bei dem viele Sänger mit Unterstützung aller Zuschauer bekannte Weihnachtslieder singen. Eine große Weihnachtspyramide steht in der gesamten Zeit an den „Vechte Arkaden“.

Jahresausgangsmarkt vom 27. bis 30. Dezember: Der Weihnachtsmarkt öffnet montags bis samstags von 11 Uhr bis 20 Uhr (zum Knobelabend und zu den „After-Work“-Donnerstagen ist er bis 22 Uhr geöffnet), sonntags von 14 bis 20 Uhr. An Heiligabend sowie am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag bleibt der Markt geschlossen. Von Mittwoch, 27. Dezember, bis Samstag, 30. Dezember, findet jeweils in der Zeit von 11 bis 20 Uhr der Jahresausgangsmarkt statt.

Weitere Informationen sind beim VVV, Firnhaberstraße 17, Telefon 05921 80390, erhältlich.