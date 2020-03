Empfehlung - Vorwärts beim Nordhorner Frühjahrsputz

Nordhorn Eine Seniorengruppe der SV Vorwärts Nordhorn hat sich traditionell an Nordhorner Frühjahrsputz beteiligt. Die Mitglieder aus dem Ehrenrat und der Boule-Abteilung machten sich am Mittwochvormittag mit den Vereinsbullis auf den Weg, um den Bereich Stadtflur und Umgebung von Unrat und Müll zu säubern. Die von den Vorwärts Mitgliedern bereits seit über 20 Jahren durchgeführte Aktion war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Massen an Getränkedosen, Plastik und Flaschen sowie weiterer Unrat konnten eingesammelt werden. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/vorwaerts-beim-nordhorner-fruehjahrsputz-347693.html