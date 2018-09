Empfehlung - Vorverkauf für Giora-Feidman-Konzert in Nordhorn beginnt

Nordhorn Am Dienstag, 13. November, konzertiert Klezmer-Musiker Giora Feidman zusammen mit dem „Rastrelli-Cello-Quartett“ um 20 Uhr in der St.-Augustinus-Kirche. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die Nachfrage nach Karten erfahrungsgemäß groß sein wird, die Anzahl der Plätze in der Kirche jedoch begrenzt ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/vorverkauf-fuer-giora-feidman-konzert-in-nordhorn-beginnt-249773.html