Vorverkauf für das neue Kinder-Kultur-Abo startet

Ein Leseabenteuer in der Bibliothek, eine Familiengala mit Clowns, Artisten und Magiern zum Straßenkulturfest, ein Märchenkonzert in der Kornmühle oder ein Kunst-Workshop in der Städtischen Galerie: All das bietet Nordhorns neues Kinder-Kultur-Abo.