Vortrag über „Psychologie des Bösen“ in Alter Weberei

Nordhorn Das Thema „True Crime“ boomt – und diese Frau kann eine Menge über das Innenleben von Verbrechern berichten: Lydia Benecke, Deutschlands bekannteste Kriminalpsychologin, kommt am 19. April, 19 Uhr in die Alte Weberei in Nordhorn und spricht über die „Psychologie des Bösen“.

Ist Hannibal Lecter tatsächlich der Prototyp eines Psychopathen? Haben alle Psychopathen das Bedürfnis, andere Menschen zu töten? Wie stellt die Kriminalpsychologie fest, ob ein Mensch psychopathisch ist? Wie entsteht eine psychopathische Persönlichkeit? Wie gelingt es manchen psychopathischen Serienmördern, über Jahrzehnte als liebevolle Familienväter und freundliche Nachbarn ein unauffälliges Leben zu führen? Warum werden nicht alle Psychopathen kriminell? Wie viel vom „Bösen“ steckt auch in „normalen“ Menschen? Diesen und anderen Fragen geht Lydia Benecke in ihrem Vortrag nach. Sie beleuchtet die Gefühls- und Gedankenwelten psychopathischer Menschen – sowohl jener, die mit erschreckenden Verbrechen Schlagzeilen machten, als auch jener, die ohne kriminelle Handlungen durchs Leben kommen und mitten unter uns sind. Eine spannende Reise in die Welt der Kriminalpsychologie.

Tickets gibt es unter anderem auf www.rhein-konzerte.de.