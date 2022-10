Vorstellung Fotobuch „Grafschafter Köpfe“ in Stadtbibliothek

Am Mittwoch, 2. November 2022, werden um 19 Uhr der Nordhorner Fotograf Wolfgang Weßling und der Journalist Andreas Meistermann in der Stadtbibliothek Nordhorn ihr neues Buch „Grafschafter Köpfe“ vorstellen. Zugleich wird an diesem Abend eine Ausstellung mit Portraitfotografien bekannter Buchautoren in der Bibliothek eröffnet, die ebenfalls von Weßling stammen.

Wolfgang Weßling hat in seinem zweiten Bildband zahlreiche Persönlichkeiten der Grafschaft Bentheim fotografisch festgehalten. Andreas Meistermann hat mit diesen Menschen Interviews geführt und wird Auszüge seiner Texte aus dem Buch vorstellen. Zum Thema „Portraitfotografie“ wird außerdem der Leiter der Städtischen Galerie Nordhorn, Thomas Niemeyer, einen Einführungsvortrag halten.

In der Ausstellung, die bis Ende November in der Stadtbibliothek zu sehen sein wird, zeigt Weßling 14 Fotografien bekannter Buchautoren. Dazu zählen unter anderem Klaus‑Peter Wolf, Peter Prange, Klaas Huizing oder Andreas Brandhorst.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Die Fotoausstellung kann während der Öffnungszeiten der Stadtbibliothek besichtigt werden.