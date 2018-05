Empfehlung - Vorschläge bis 8. Juni: Wer verdient einen Ehrenamtspass?

gn Nordhorn. Als Dank für den vielfältigen Einsatz ehrenamtlich tätiger Menschen in Nordhorn vergibt die Stadt auch in diesem Jahr wieder Ehrenamtspässe. Ab sofort und noch bis zum 8. Juni können engagierte Mitbürger für die Verleihung vorgeschlagen werden. Die Aktion richtet sich grundsätzlich an Ehrenamtliche jedes Alters, die Stadt begrüßt es aber besonders, wenn Jugendliche und junge Erwachsene vorgeschlagen werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/vorschlaege-bis-8-juni-wer-verdient-einen-ehrenamtspass-236529.html