Empfehlung - Vornamen 2017: Theo und Emma stehen an der Spitze

Nordhorn. Insgesamt 965 Kinder sind im vergangenen Jahr in Nordhorn geboren worden. Das teilt das städtische Standesamt mit. Diese Zahl ist gegenüber dem Vorjahr (2016) um 46 Geburten gestiegen. Am häufigsten bedacht wurden die Jungen mit dem Vornamen Theo. Bei den Mädchen stand Emma am höchsten im Kurs – damit liegt die Grafschaft im Bundestrend. Hier führt ebenfalls der Mädchenname Emma die Ranglisten an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/vornamen-2017-theo-und-emma-stehen-an-der-spitze-220479.html