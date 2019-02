Empfehlung - Vorfahrt missachtet: Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Nordhorn Gescheppert hat es am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr auf der Euregiostraße in Nordhorn. An der Kreuzung mit dem Ootmarsumer Weg sind ein schwarzer Nissan und ein schwarzer Volvo zusammengestoßen. Die Nissan-Fahrerin und der Volvo-Fahrer waren beide auf dem Ootmarsumer Weg unterwegs, der Nissan in Richtung Innenstadt, der Volvo in Richtung niederländische Grenze. Auf der Kreuzung wollte die Frau auf die Euregiostraße einbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Volvo. Es kam zum Zusammenprall. Die Nissan-Fahrerin wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie vorsorglich zur Untersuchung in die Euregio-Klinik. Der Volvo-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Die beiden Wagen waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig. „Der Sachschaden ist erheblich“, sagte ein Polizist vor Ort.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/vorfahrt-missachtet-fahrerin-bei-unfall-leicht-verletzt-281049.html