Vor Gericht: Autohändler leiden an Folgen eines Überfalls

kno Nordhorn. Angeklagt sind die vier Männer im Alter zwischen 31 und 41 Jahren wegen schwerer räuberischer Erpressung. Drei der Angeklagten kommen aus Kiel, der vierte aus Nordhorn. Zwei der Männer sollen am 28. Dezember in Nordhorn gegen 17.30 Uhr zwei Gebrauchtwagenhändler durch Schläge und mit vorgehaltener Waffe gezwungen haben, ihnen Bargeld in Höhe von 29.500 Euro auszuhändigen. Ein weiterer Angeklagter soll das Fluchtfahrzeug gesteuert haben. Der vierte Mann soll als „Beihelfer“ den Tatort ausbaldowert haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/vor-gericht-autohaendler-leiden-an-folgen-eines-ueberfalls-203381.html