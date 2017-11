Empfehlung - Vor 25 Jahren: Range-Demonstration endet fast in Katastrophe

Nordhorn. Plötzlich, völlig aus dem Nichts, ist der Tornado an diesem trüben Novembermorgen über den Menschen. Wie ein riesiger Vogel wirft der 14 Tonnen schwere Jagdbomber aus rund 70 Meter Höhe seinen schwarzen Schatten auf die Menschen am Boden. Es ist ein Höllenvogel, der da im Tiefflug über die Köpfe hinweg donnert und mit seinem infernalischen Lärm jedem den Schrecken in die Glieder jagt. Gleichzeitig schlägt in nur drei Meter Entfernung von den Menschen ein schwerer Gegenstand wuchtig in den Boden an den zwei weißrot bemalten Zielfahrzeugen ein, zerbirst mit Knall und Rauch. Splitter und aufspritzender Dreck treffen wie Peitschenhiebe auf Gesichter und bloße Hände. Schreie, die Menschen werfen sich in Deckung oder flüchten zu ihren Fahrzeugen. Ein wildes Chaos, Stille, Sekunden erscheinen wie Minuten – und dann laute und entsetzte Fragen: „War das ein Düsenjäger? Hat der auf uns geschossen? Gibt es Verletzte? Wurde jemand getroffen?“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/vor-25-jahren-range-demonstration-endet-fast-in-katastrophe-213240.html