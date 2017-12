Empfehlung - Von wegen stille Nacht: Wenn es an Weihnachten brennt

Nordhorn. Freddy leidet noch heute unter den Folgen des Brandes. Immer wenn das Martinshorn ertönt, verkriecht sich der Australian Sheppard. Der Vierbeiner war dabei an Weihnachten 2014, als das Wohnhaus der Familie Piesche am Lockgatt in Nordhorn in Flammen aufging und komplett ausbrannte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/von-wegen-stille-nacht-wenn-es-an-weihnachten-brennt-219206.html