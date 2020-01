Empfehlung - Von Euregiokanurallye bis zu Wildwasser in Südfrankreich

Nordhorn Die Nordhorner Kanuten sind in diesem Jahr besonders aktiv bei den Wanderfahrten. Hier ist vor allem die Teilnahme an einigen auch international renommierten Großveranstaltungen wie zum Beispiel der Internationale Wesermarathon oder die Alster-Grachten-Touren in Hamburg zu nennen. Die Nordhorner Frühlingskleinflusstouren vom 6. bis 8. März sind bereits zum 19. Mal im Sportprogramm des Deutschen Kanuverbandes bundesweit ausgeschrieben und erfreuen sich auch in anderen Bundesländern und den Niederlanden zunehmender Beliebtheit.