Von-Behring-Straße in Nordhorn wird morgens zum Nadelöhr

Dicht an dicht drängen sich teilweise die Autos morgens in der Von-Behring-Straße. Grund sind die Bauarbeiten am Blankekreisel. Seit zwei Wochen ist die Ein- und Ausfahrt zur Kanalstraße gesperrt. Autofahrer werden über die Von-Behring-Straße umgeleitet.