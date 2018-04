Empfehlung - Volles Haus in der Alten Weberei bei Retro-Rockdisco

ws Nordhorn. Zur ersten Auflage einer Retro-Rockdisco, in der es ausschließlich originale Vinyl-Platten zu hören gab, hatte die Alte Weberei am vergangenen Freitag eingeladen. „Rock-A-Go-Go" lautete das Motto der Ü 40-Party im Rockgewand, die knapp 250 Gäste in den zum Discotempel verwandelten Gastraum des Grafschafter Brauhauses lockte. Bis weit nach Mitternacht legten die DJ's Hans-Jürgen de Winder und Werner Straukamp eine lange Reihe von Singles und Langspielplatten unter zuweilen hörbarem Knistern und Rauschen auf, die vornehmlich dem Classic-Rock der 1970er-Jahre und dem Wave-Pop der 1980er-Jahre entstammten. Zu Beginn des Abends füllte sich die Tanzfläche nur zögerlich. Etliche Tanzwillige fremdelten mit einer Songauswahl, die statt mit den von Oldie-Partys und Formatradio bekannten „besten Hits der 70er und 80er" mit selten gespielten Langversionen von Clubklassikern aufwartete. Discoklänge, die man vor 40 Jahren in den sogenannten „progressiven Rockdiskotheken" der Region wie dem „Lord Nelson" und der „Rock-Fabrik" in Lingen oder auch bei Discoabenden im Jugendzentrum Nordhorn zu hören bekam.(...)