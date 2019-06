Volksbank-Spende für die Jugendarbeit des VfL Weiße Elf

Nordhorn Der am Ootmarsumer Weg ansässige Familienverein hat 1200 Mitglieder. Für die Volksbank übergaben Leiter Filialgeschäft Maik Busman und Achim Schrammel, Geschäftsstellenleiter Denekamper Straße, die Spende offiziell in Form eines symbolischen Schecks. Maik Busman erläuterte: „Mit unserer Spende möchten wir im 100. Jubiläumsjahr des Vereins auch unsere große Wertschätzung für die soziale und integrationsfördernde Arbeit des VfL Weiße Elf zum Ausdruck bringen, vor allem für das hohe Engagement in der Jugendarbeit“. Vereinsvorsitzender Volker Friese wies auf die vielfältigen Aktivitäten im sozialen Bereich hin: „Als ,Familiensportverein‘ bieten wir einen freundschaftlichen Mix an Menschen und Kulturen. Wir engagieren uns seit Jahren bei der Integration durch Sport und im generationsübergreifenden Freiwilligendienst des Landessportbundes Niedersachsen.“