Empfehlung - Virtuosin am Klavier spielt im NINO-Hochbau

Nordhorn Die in Berlin ansässige Yoonji Kim konnte Zuhörer wie Kritiker in vielen Recitals und Kammerkonzerten mit ihrer einzigartigen Mischung aus feinsinnig-poetischem und extrovertiert-virtuosem Spiel begeistern. Sie spielt in Nordhorn Franz Schuberts Klaviersonate A-Dur D 959 und Frédéric Chopins Klaviersonate Nr. 3 h-Moll op. 58. Tickets gibt es im Vorverkauf (17 Euro, Abendkasse: 18 Euro, GN-Card-Rabatt: 1 Euro) beim VVV Nordhorn, Firnhaberstraße 17, und in der Buchhandlung Thalia Bücher, Hauptstraße 51.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/virtuosin-am-klavier-spielt-im-nino-hochbau-266465.html