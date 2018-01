Empfehlung - Viola Taube übergibt Buchhandlung an Thalia

Nordhorn. Mit persönlicher Beratung und der großen Leidenschaft für Bücher haben Viola Taube und ihr Team den Buchhandel in der Kreisstadt über Jahrzehnte lang geprägt. Eigentlich hätte Viola Taube im Sommer das dreißigjährige Bestehen ihrer Buchhandlung feiern können. Doch im Frühjahr übergibt die Inhaberin ihr 140 Quadratmeter großes Geschäft an Thalia, bleibt in beratender Funktion jedoch auch weiterhin für das Hagener Buchhandelsunternehmen tätig.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/viola-taube-uebergibt-buchhandlung-an-thalia-221058.html