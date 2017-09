Empfehlung - Vier Verletzte bei schwerem Unfall auf Bundesstraße

gn Nordhorn. Am Samstagabend gegen 23.30 Uhr ist es im Einmündungsbereich zwischen den Bundesstraßen 213 und 403 zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei Autos sind im Kurvenbereich frontal und mit hoher Geschwindigkeit zusammengestoßen. Nach ersten Angaben war ein Landrover in Richtung Niederlande unterwegs, ein Audi fuhr in Richtung Bad Bentheim. Die beiden Fahrzeuge kollidierten in der Kurve. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Landrover über eine Leitplanke und stürzte zehn Meter tief eine Böschung hinunter. Der Wagen kam auf der Seite liegend zum Stehen. Die drei Personen im Fahrzeug konnten sich nach Angaben der Feuerwehr selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Der Audi schleuderte gegen eine Leitplanke. Der Fahrer musste mithilfe schweren Geräts aus dem Wagen befreit werden. Dazu wurde unter anderem das Autodach abgenommen. Die vier Unfallbeteiligten wurden verletzt mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte etwa anderthalb Stunden. Es waren rund 50 Einsatzkräfte beider Ortsfeuerwehren aus Nordhorn vor Ort. Warum die beiden Fahrzeuge zusammenstießen, ist noch unklar.