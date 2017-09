Vier Männer rauben 34-Jährigen aus

gn Nordhorn. Ein 34-Jähriger ist am Samstag gegen 21 Uhr an der Denekamper Straße in Nordhorn Opfer eines Raubüberfalls geworden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sollen vier Unbekannte den Mann in der Nähe der Aral-Tankstelle angegriffen und umgestoßen haben. Ein Tatverdächtiger drückte ihn zu Boden und forderte Bargeld. Ein weiterer soll das Handy des 34-Jährigen an sich genommen und aus einer Schutzhülle den Führerschein sowie den Personalausweis des Überfallenen entnommen haben.

Als ein Autofahrer durch Hupen auf sich aufmerksam machte, flüchteten die vier Unbekannten in Richtung Gildehauser Weg. Das Handy ließen sie zurück. Von den Ausweispapieren abgesehen, konnten sie keine Beute machen. Der hupende Autofahrer und weitere Zeugen werden dringend gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.