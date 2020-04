/ Lesedauer: ca. 2min Vier Klinik-Mitarbeiter mit Coronavirus infiziert

Der Kampf gegen das Corona-Virus geht in der Euregio-Klinik auch über die Ostertage weiter. 36 Covid-19-Patienten wurden dort in den vergangenen Wochen behandelt, aktuell werden zehn Menschen in dem Krankenhaus versorgt, sagt Geschäftsführer Michael Kamp.