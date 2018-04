Empfehlung - Vier Jahre Haft wegen schwerer räuberischer Erpressung

Osnabrück/Nordhorn. Mitten in der Nacht dringt ein Mann in eine fremde Wohnung ein, bedroht das dort wohnende junge Paar mit einer Pistole und erpresst ein Bündel Bargeld. Dass sich dieser Überfall am 8. Oktober 2017 so in der Nordhorner Blumensiedlung zugetragen hat, war jetzt während der Gerichtsverhandlung unstrittig. Der Angeklagte, ein 43 Jahre alter Nordhorner, zeigte sich von Beginn an geständig, beantwortete alle Fragen und entschuldigte sich bei den Opfern.