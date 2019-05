„Vier Bentheimer“ zeigen Kunst im Nordhorner Kirchenschiff

Die Ausstellung „Fundstücke“ der „vier Bentheimer“ Künstler Marlene in der Stroth, Stefi Mann-Nichiteanu, Reinhard Jansen und Gille W. Kuhr ist bis zum 27. Juni im Kirchenschiff an der Burgstraße 10 in Nordhorn zu sehen.