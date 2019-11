Empfehlung - Vier Autos in Unfall auf Nordumgehung verwickelt

Nordhorn Gegen 8 Uhr hat es auf der Nordumgehung in Nordhorn am Dienstagmorgen gekracht. Auf dem neuen Teil der Wietmarscher Straße sind in Höhe des Feuerwehrhauses vier Autos zusammengestoßen. Dabei wurden ersten Angaben zufolge drei Personen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, stockte der Verkehr am Morgen zwischen der Mc-Donalds-Kreuzung und dem Feuerwehrhaus. Die Fahrerin eines Kleintransporters, die aus Richtung Wietmarschen kam, erkannte die langsamen Fahrzeuge offenbar zu spät. Sie fuhr auf einen Hyundai auf, der wiederum zwei Autos vor ihm zusammenschob. Durch den Unfall entstand an dem Kleintransporter und an dem Hyundai Totalschaden. Vor Ort regelte die Polizei den Verkehr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/vier-autos-in-unfall-auf-nordumgehung-verwickelt-331490.html