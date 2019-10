Empfehlung - Viele kommen zur letzten Heiligen Messe von Pfarrer Loth

Nordhorn „Ciao, es war schön, dich hier zu seh’n. Doch einmal kommt die Zeit zum auseinander geh’n“, singen die Kinder der katholischen Kitas in Nordhorn am späten Sonnabendnachmittag vor der Kirche St. Marien in der Blumensiedlung. Mitten unter ihnen und sichtlich gerührt: Pfarrer Clemens Loth, der gerade auf dem Weg in das restlos belegte Gotteshaus ist, in dem gleich sein Abschied mit einer Heiligen Messe gefeiert wird. Nach zehn Jahren verlässt der Pfarrer Nordhorn. Er wurde von Bischof Bode mit Wirkung zum 1. Dezember in die Pfarreiengemeinschaft Bad Iburg / Glane versetzt. Die Koffer werden demnächst gepackt, verrät er den GN: „Noch bin ich ganz in Nordhorn“, versichert Loth.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/viele-kommen-zur-letzten-heiligen-messe-von-pfarrer-loth--326199.html