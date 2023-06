Viele junge Tierpark-Ranger beim GN-Familientag

„Sei der Ranger im News-Dschungel“, diesen Auftrag hatten am Sonntag zahlreiche Kinder beim 9. GN-Familientag. Im Tierpark Nordhorn konnten die Besucher während des Zoo-Rundgangs verschiedene Stationen ablaufen, noch mehr über Tiere und Umwelt erfahren und am Ende sogar noch etwas gewinnen.

Wie fühlt sich der Panzer einer Schildkröte an und wie sieht der Fuß einer Eule eigentlich aus? Diese Fragen wurden den Kleinsten an den Ständen der Tierpark-Ranger beantwortet. Auch bei der Zooschule gab es das Tierreich zum Anfassen. Mit Stempeln an den einzelnen Stationen wurde bestätigt, dass die kleinen Besucher gut vorankommen in ihrer Ranger-Ausbildung.

Achtung Spoiler: In der ersten Kiste befindet sich der Panzer einer Schildkröte. Foto: Brandt

Natürlich mussten die frischgebackenen Ranger auch ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Mitarbeiter der Grafschafter Nachrichten stellten Aufgaben, wie Ringwurf oder Dosen werfen. Mit jeder getroffenen Dose füllte sich das Ausbildungsheft zum Ranger immer weiter. Am Schminktisch nebenan verwandelten sich die jungen Ranger gleich selbst zu Schmetterling, Leopard und Co.

Die jungen Ranger mussten beim Ringe werfen ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Foto: Brandt

„herrH“ bringt Bewegung ins Spiel

Höhepunkt während der Ausbildung: der Auftritt des bekannten Kinderliedmachers „herrH“. Der Sänger, der eigentlich Simon Horn heißt, tritt regelmäßig im Fernsehen beim „Kika-Tanzalarm“ auf. Passend dazu brachte er auch die Kinder auf der Gänsewiese des Tierparks mit seiner tierischen Songauswahl in Bewegung. Mit viel Spaß tanzten und sangen die kleinen Zoo-Besucher mit.

„herrH“ sorgt für „Tanzalarm“ im Tierpark. Foto: Brandt

Zum Abschluss der Ranger-Ausbildung gab es für jeden frischgebackenen Tier-Experten mit voller Stempelkarte noch ein kleines Geschenk. Dies dient als Beweis der abgeschlossenen Ausbildung und gleichzeitig als Andenken an den 9. GN-Familientag im Tierpark Nordhorn.