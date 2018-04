Empfehlung - Viele Freibadbesucher nutzten die ersten Sonnenstrahlen

Nordhorn. Die warmen Temperaturen um 30 Grad Celsius am Wochenende haben dem kombinierten Hallen- und Freibad Delfinoh in Nordhorn den ersten Besucheransturm der Saison beschert. 2300 Gäste zählten die Betreiber am Freitag, Samstag und Sonntag insgesamt. Wie eine Sprecherin der Bäderbetriebe Nordhorn Niedergrafschaft (bnn) mitteilte, war der Freitag mit 1130 Besuchern der erfolgreichste Tag. Die meisten Gäste nutzten das Sportbecken draußen, um sich eine Abkühlung zu verschaffen. Weil das Wetter für den April ungewöhnlich warm wurde, hatten die Betreiber das 50 Meter lange Becken am Freitag spontan geöffnet. Auch die Wiese mit ihren Liegen ist ausgiebig genutzt worden. Nach Angaben der bnn kamen sehr viele junge Leute und Gäste aus den Niederlanden ins Freibad im Nordhorner Sportpark. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/viele-freibadbesucher-nutzten-die-ersten-sonnenstrahlen-233579.html