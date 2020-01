Empfehlung - Viele Beförderungen bei der Nordhorner Ortsfeuerwehr

Nordhorn Nach der Eröffnung und Begrüßung durch Nordhorns Ortsbrandmeister Klaus Hindriks folgte das Grußwort von Bürgermeister Thomas Berling: Er hob in seiner Rede die Bedeutung der ehrenamtlichen Arbeit der Feuerwehrleute hervor und erinnerte sich an einige Ereignisse im Jahr 2019 der Nordhorner Feuerwehr. Er sprach als Höhepunkt des Jahres den Spatenstich für das neue Feuerwehrwehrhaus an. Der Blick des Bürgermeisters richtete sich jedoch nicht nur in die Vergangenheit, er schaute auch auf das anstehende Jahr 2020: Dabei sprach Berling beispielsweise auf die anstehende Auslieferung eines Gerätewagens Logistik an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/viele-befoerderungen-bei-der-nordhorner-ortsfeuerwehr-340751.html