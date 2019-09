Empfehlung - Viel Trubel bei Weltkindertagsfest auf dem Blankeplatz

Nordhorn Viele Kinder haben am Sonntagnachmittag auf dem Blankeplatz in Nordhorn den Weltkindertag gefeiert. Sie kamen mit ihren Eltern, Omas und Opas. Die Mädchen und Jungen konnten sich an diesem Aktionstag schminken lassen, basteln und auch Jonglieren üben. Der Luftballonkünstler Wim Wolke zeigte, wie man aus Ballons viele verschiedene Tiere und Figuren macht. Es gab auch ein paar ganz mutige Kinder, die an einer Wand hochkletterten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/viel-trubel-bei-weltkindertagsfest-auf-dem-blankeplatz-320212.html