Viel Publikum beim Sommerfest der Musikschule

Nordhorn Nach sechs Stunden Musik ist das Sommerfest der Musikschule am vergangenen Sonntag mit einem farbenfrohen „Holi-Festival“ am Jugendzentrum ausgeklungen. Bereits zur Eröffnung traten am Vormittag Instrumental- und Gesangsschüler des Jazz-Rock-Popbereichs der Musikschule mit Begleitung durch eine Lehrerband in einer einstündigen Jazz-Matinee auf.

Anschließend konnten sich nonstop Orchester, Ensembles, Bands sowie Gesangs- und Kammermusikgruppen aus allen Bereichen der Musikschule unter großem Publikumszuspruch auf drei Bühnen im Jugendzentrum sowie im THW-Zelt auf dem Außengelände präsentierten.

Neben den zahlreichen musikalischen Auftritten sorgten die Kooperationspartner der Schule für vielfältige Angebote für die ganze Familie: Ein Team vom Jugendzentrum hatte einen Niedrigseil-Klettergarten aufgebaut, der Deutsche Kinderschutzbund Grafschaft Bentheim betreute Spiele auf dem Gelände rund um sein Spielmobil und am Stand von der Kunstschule der Städtischen Galerie konnten fantasievolle Kopfbedeckungen gestaltet werden.

Neben der Möglichkeit zum mitgebrachten Picknick gab es großen Zuspruch bei Essen und Trinken, bereitgestellt vom Elternrat der Musikschule.