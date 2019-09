Empfehlung - Viel Applaus für 8. „Charity-Gala“ des Gymnasiums Nordhorn

Nordhorn Jedem einzelnen Act war die Freude an der Darbietung anzumerken. Ein Funke, der sofort auf das Publikum in der gut gefüllten Alten Weberei übersprang. Es gab viel Beifall und Begeisterung. Der gesamte Erlös geht an das Musikprojekt „Ein neuer Tag beginnt“ aus Nordhorn. Viele Proben gingen dem großen Abend voraus. „Die ersten Vorbereitungen gab es schon vor den Sommerferien“, sagten Sude Özkan und Justus Scheper, Schülersprecher und Hauptorganisatoren der Gala. Besonders viel Spaß habe es gemacht, dass die Schülervertretung gemeinsam den Abend gestaltete, alle zusammen arbeiteten und auch viele jüngere Schüler mitwirkten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/viel-applaus-fuer-8-charity-gala-des-gymnasiums-nordhorn-320607.html