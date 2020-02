Empfehlung - Videokunst zeigt gelebte Einigkeit in Vielfalt

Nordhorn Unterschiedliche Kulturen und Religionen müssen Menschen nicht zwangsläufig trennen oder beunruhigen: Es ist die wache und vorurteilsfreie Wahrnehmung des Fremden, was Unbekanntes vertraut machen und manch ungeahnte Gemeinsamkeit erkennen lassen kann. Und was aus der Ferne eben noch so beunruhigend wirkte, das verliert seine Bedrohlichkeit, desto näher es kommt und konkreter ins Blickfeld rückt. Das führt die erste Ausstellung des Jahres in der Städtischen Galerie Nordhorn eindrucksvoll vor. Gezeigt wird die dreiteilige Videoinstallation „TBQ“ von Nezaket Ekici und Shahar Marcus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/videokunst-zeigt-gelebte-einigkeit-in-vielfalt-345687.html