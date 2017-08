Video und Bilder: Raritäten auf dem Feldtag in Nordhorn

Nordhorn. Seine bislang größte Ausstellung hat der Treckerclub Nordhorn am Freitag auf dem Veteranenacker eröffnet. Von einer „Schau der Superlative“ war im Vorfeld bereits die Rede. Was sich Besucher darunter vorstellen können, zeigen die Veranstalter in der sogenannten „Granit-Arena“.

Ein Wiedersehen gibt es auf dem Veteranenacker mit dem „Hanomag“-Kleinpflug vom Typ „Wendler-Dohrn 35“, Baujahr 1922. Er ist erneut mit seinem „großen Bruder“ in Aktion zu sehen. Eifrige Sammler hatten den Motorpflug im südafrikanischen Kapstadt aufgetan. Dort stand die Landmaschine aufgrund eines Frostschadens am Motor lange Zeit still. Auf dem Jubiläumsfeldtag pflügt er am Vormittag vor den Augen der ersten Zuschauer neben dem „WD80“ über das Feld. Beide sind die letzten erhaltenen „Hanomag“-Pflüge ihres Bautyps.

Gesellschaft auf dem Acker leistet ihnen der Lanz-Landbaumotor. Der sechs Tonnen schwere Koloss harrte unter einer roten Plane seiner Enthüllung, ehe er vor den staunenden Augen eines technikaffinen Publikums gestartet wurde. Die hundertjährige Landmaschine (Baujahr 1917) stand lange Zeit in Mannheim. Der Motor war nicht mehr funktionstüchtig. Bereits 2016 wurde der Landbaumotor in Nordhorn auf dem „Historischen Feldtag“ gezeigt. Allerdings schwieg die Zugmaschine da noch.

„In Nordhorn mag man das nicht so, wenn Maschinen nicht laufen“, kündigt Moderator Ekkehard Hertell an. Und was folgt, ist eine Demonstration handwerklichen Geschicks und technischen Verständnisses auf beeindruckendem Niveau. Motorspezialisten der Firma „Krone“ aus dem emsländischen Spelle sowie aus den Niederlanden haben sich den Lanz-Landbaumotor vorgenommen. Das Getriebe wurde komplett zerlegt, erneuert und anschließend wieder zusammengesetzt – mit dem Resultat, dass sich der Benzinschlepper lautstark auf dem Feldtag zurückmeldete. Der anschließende Einsatz auf dem Feld neben den WD-Pflügen markiert eine Premiere. Und prompt versagen die Landmaschinen während des Feldeinsatzes vorerst den Dienst. Der Atmosphäre ist das an diesem Tag aber wenig abträglich, unterstreicht es doch, wie aufwendig die Restaurierungsarbeiten an den „Oldtimern“ sind.

Nicht minder beeindruckend ist die Vorführung einer alten Fowler-Dampfmaschine. Der Verein für historische Dampftechnik aus Kirchheim/Teck bei Stuttgart demonstriert, wie Landtechnik das Zugpferd für Feldarbeiten abgelöst hat. Das Dampfpflug-Gespann, Baujahr 1909, das einer Lokomotive mit übergroßen Rädern ähnelt, zieht zusammen mit einer weiteren Dampfmaschine der Marke „Heucke“ mit einem Seilpflug Furchen in den Ackerboden. Große Seilwinden, die unter dem Dampfkessel angebracht sind, bewegen den Pflug. „Bis zum Ende der 1960er-Jahre waren die Dampfpflüge noch im Einsatz“, sagt Achim Gold, Vorsitzender des schwäbischen Vereins. Allerdings muss während der Vorführung die Feuerwehr gerufen werden. Nicht, weil es einen Brand zu löschen gilt, sondern weil die Dampfmaschine Wasser braucht.

Dass der „Historische Feldtag“ mittlerweile eine Prominenz erreicht hat, die über die Grenzen der Region hinausgeht, stellt Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling als Ergebnis einer stolzen 25-jährigen Entwicklung heraus. Auch Landrat Friedrich Kethorn beglückwünscht die Veranstalter zum „silbernen Jubiläum“ und äußert die Hoffnung, dass das nachhaltige Engagement nicht nachlässt.

