Empfehlung - Video: Roggenkamp-Schüler zaubern bunte Show ins Zirkuszelt

Nordhorn. Furchtlos in der Manege und sogar auf dem Trapez, auf einem Nagelbrett oder im Umgang mit dem Feuer zeigten sich am Mittwoch die 174 Kinder der Grundschule am Roggenkamp in Nordhorn. Zusammen mit dem „Circus Zappzarap“ hatten sie drei Tage lang geprobt, um eine bunte Show in das große Zirkuszelt auf dem Schulhof zu zaubern. Auf die Beine gestellt hatte das Projekt der Förderverein der Schule mit tatkräftiger Unterstützung durch Sponsoren, Eltern und Lehrer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/video-roggenkamp-schueler-zaubern-bunte-show-ins-zirkuszelt-235462.html